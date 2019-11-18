Ижевск попал в ТОП-500 инновационных городов мира

Ижевск занял 482 место в рейтинге инновационных городов мира за 2019 год. Об этом сообщается на сайте Innovation city program.

Первые пять мест рейтинга заняли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. Из городов России, помимо Ижевска, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск — они заняли 38, 109, 393 и 405 место.

При составлении рейтинга города оценивали по 162 показателям, объединенных в блоки «Инфраструктура для человеческого капитала», «Рыночный потенциал» и «Культурное достояние». Также учитывались политика властей в развитии IT сферы, системы электронных платежей и беспроводных сетей.