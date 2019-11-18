Научный руководитель воронежского «Созвездия» стал академиком РАН

Василию Борисову 80 лет. Он родился в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. В 1962 году окончил Воронежский государственный университет. Карьеру начинал в НИИ госкомитета Совета министров СССР по радиоэлектронике. В 1996-м перешел в Воронежский НИИ связи, на базе которого был создан концерн «Созвездие». Возглавлял предприятие в должности гендиректора с 1986 по 2008 годы. Разработал основы теории и принципы реализации систем радиосвязи с повышенной помехозащищенностью. Доктор технических наук.