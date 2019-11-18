Владимира Бесчастных «начинает бесить» игра воронежского «Факела»

В 24-м туре находящийся на предпоследнем месте чемпионата Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» в гостевом матче сыграл вничью с замыкающей турнирную таблицу «Мордовией». Уже на 13-й минуте полузащитник воронежцев Артур Рябокобыленко ударом головой переправил мяч в сетку. Ответ от хозяев 417 зрителей стадиона «Старт» увидели на 40-й минуте: после розыгрыша углового хавбек Данила Буранов сравнял счет.

До конца матча он так и не менялся — 1:1. На послематчевой пресс-конференции тренер «Факела» Владимир Бесчастных отметил, что воронежцы владели преимуществом, но в те моменты, когда надо было забивать, «не хватило мастерства». «Команда потеряла два очка. Соперник очень опасен в розыгрыше стандартных положений. Перед игрой все показывали и рассказывали, игроков по номерам поставили – и нам опять забили. Уже начинает прямо бесить, но, к сожалению, выбор у нас небольшой»,— заявил господин Бесчастных.

В том же туре курский «Авангард» на своем поле не удержал победу над ярославским «Шинником» — 2:2. В присутствии 3,2 тыс. зрителей стадиона «Трудовые резервы» куряне забили два гола к концу первого тайма. На 32-й минуте нападающий Роман Минаев открыл счет, а на 42-й полузащитник Хачим Машуков удвоил преимущество. Первый мяч «Шинник» отыграл уже на 44-й минуте благодаря голу форварда Эльдара Низамутдинова. В начале второго тайма, на 49-й минуте, еще один нападающий Сергей Самодин счет сравнял.

В следующей туре 23 ноября «Факел» примет дома «Нижний Новгород», а «Авангард» отправится в гости к «Спартаку-2».

Александр Прытков