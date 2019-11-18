На работу автомобилей скорой помощи в Ростове в 2020 году выделили 287,5 млн рублей

Городская больница скорой медицинской помощи Ростова ищет подрядчика, который предоставит специализированный транспорт на 2020 год. Всего необходимо предоставить 80 автомобилей. Сумма контракта превышает 287,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

По условиям контракта, исполнитель обеспечивает за свой счет обслуживание, заправку, мойку, стоянку, ремонт автотранспортного средства, устранение последствий ДТП и другие расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства. Кроме того, пдрядчик должен сам нанять водителей и выплачивать им зарплату. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 25 ноября.

Кристина Федичкина