В Саратове водитель трамвая предстанет перед судом

В Саратове завершено уголовное дело в отношении водителя трамвая, нарушившего правила дорожного движения, повлекшее причинение тяжелых травм ребенку (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Напомним, инцидент произошел 11 декабря 2018 года. По версии следственных органов, вагоновожатая, управляя трамваем № 8, в районе остановки «Лучевая» не убедилась в безопасности своих действий и допустила наезд на пятилетнюю девочку, которая в сопровождении своей матери вышла из вагона и переходила трамвайные пути. Трамвай продолжил движение к следующей остановке, несмотря на подачу звуковых сигналов другими участниками дорожного движения.

Марина Ковалева