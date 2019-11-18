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В Ростове подрядчика по ремонту школы оштрафовали на 1,8 млн рублей

Прокуратура Советского района Ростова привлекла к административной ответственности подрядчика, выполнявшего капитальный ремонт кровли здания школы № 37, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокурорская проверка показала, что организация должна была закончить работы к началу учебного года, однако к этому моменту ремонт был выполнен менее чем на 50%. Это нарушило нормальное функционирование учебного учреждения и условия заключенного контракта. Теперь организация подрядчик заплатит штраф в размере 1,8 млн руб.

Дарья Голякова


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