В Ростове подрядчика по ремонту школы оштрафовали на 1,8 млн рублей

Прокуратура Советского района Ростова привлекла к административной ответственности подрядчика, выполнявшего капитальный ремонт кровли здания школы № 37, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокурорская проверка показала, что организация должна была закончить работы к началу учебного года, однако к этому моменту ремонт был выполнен менее чем на 50%. Это нарушило нормальное функционирование учебного учреждения и условия заключенного контракта. Теперь организация подрядчик заплатит штраф в размере 1,8 млн руб.

Дарья Голякова