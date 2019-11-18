К работе «Завьялово Энерго» возникли вопросы у председателя правительства Удмуртии

На аппаратном совещании в резиденции главы Удмуртии были высказаны претензии к работе ООО «Завьялово Энерго», обеспечивающему электроснабжением Завьяловский район. По словам председателя правительства республики Ярослава Семенова, предприятие «по каким-то причинам отказалось от проведения оценки готовности электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду». Он попросил прояснить ситуацию главу района Константина Русинова.

«К предприятию есть вопросы. Паспорта готовности к зиме нет, они не своевременно и не в полном объеме предоставляют отчетность и не информируют о порывах соответствующие службы»,— рассказал господин Русинов.

Он добавил, что этот вопрос планируется обсудить на совещании.

Начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фоминов также сообщил, что у предприятия нет достаточного количества инженерной техники и во время недавнего усиления ветра и произошедших порывов помощь в том числе оказывали специалисты «Россетей».

Собственниками ООО «Завьялово Энерго» являются Елена Голубева и Любовь Семочкина. Выручка предприятия в 2018 году составила 43,45 млн руб., чистая прибыль — 1,06 млн руб.