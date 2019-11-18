В Ростовской области установили карантин из-за выявленного у волка бешенства

В Песчанокопских охотничьих угодьях Ростовской области установлен карантин из-за бешенства у волка. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

Как сказано в сообщении, на территории района были добыты два волка. У одного из них выявили бешенство. Сейчас ветврачи проводят в Песчанокопском районе мероприятия по ликвидации и недопущению распространения инфекции, в том числе вакцинацинируют скот и домашних животных.

Случай бешенства в Песчанокопском районе стал четвертым, выявленным на Дону в 2019 году. Отмечается, что в целом в регионе снижается заболеваемость животных бешенством. Так, в 2017 году в Ростовской области зарегистрировано 34 случая бешенства у животных, в 2018 — десять случаев, в 2019 (на 18 ноября 2019 года) — четыре случая.

Кристина Федичкина