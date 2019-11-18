Мэрия выставит на аукцион участок под строительство жилого дома на ул. Горького

В Перми на торги выставили площадки под строительство многоквартирного дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и административных зданий.

Как сообщается на сайте мэрии, участок под многоквартирный жилой дом будет представлен на торгах 12 декабря. Участок площадью 1341 кв. м расположен на ул. Максима Горького, 10. На торги выставят также земельные участки под организацию площадок для отдыха с элементами озеленения по ул. Бродовское кольцо, 197, в Свердловском районе и ул. 3-я Мало-Субботинская, 9, в Индустриальном районе Перми.

На аукционе 28 ноября представят четыре земельных участка для размещения общественных и административных организаций. Три участка расположены в Свердловском районе по адресам: ул. Емельяна Ярославского, 20 и 20а, и ул. Братская, 169г. Еще один участок находится в Орджоникидзевском районе, по ул. Лаврова, 13.

В рамках аукциона 26 ноября можно будет приобрести землю для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Участок расположен в Кировском районе, на ул. Светлогорской, 17а, его площадь составляет 6016 кв. м.