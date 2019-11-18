Скрывавшийся в Саратовской области иностранец будет передан правоохранителям Узбекистана

По итогам экстрадиционной проверки прокуратуры Саратовской области 40-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый в мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток, будет передан правоохранительным органам республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что он под предлогом помощи в зачислении в учебные заведения республики через своих знакомых завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму $21 тыс. Иностранец не является гражданином РФ, хотя его действия подпадают под российское законодательство, а сроки давности не истекли.

Прокуратура области подготовила заключение о возможности выдачи гражданина правоохранительным органам Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности.

Марина Ковалева