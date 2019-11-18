Экс-главе ростовского филиала Россельхозбанка продлили арест до февраля 2020 года

Ленинский районный суд Ростова продлил арест экс-главе ростовского филиала Россельхозбанка Игорю Пятигорцу до 15 февраля 2020 года. Об этом сообщили „Ъ-Юг“ в суде

Напомним, Игорь Пятигорец был задержан в апреле 2019 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Господин Пятигорец покинул пост руководителя ростовского Россельхозбанка в марте 2017 года. Тогда сообщалось, что возбуждено уголовное дело по фактам хищения в филиале 390 млн руб. Его фигурантами стали руководительница кредитного отдела филиала, ее заместительница и трое работников других финансовых организаций. По версии следствия, группа выдавала заведомо невозвратные кредиты. Сам господин Пятигорец утверждал, что в пропаже средств виноват заемщик, не погасивший вовремя задолженность.

Игорь Пятигорец работал в банковской сфере с 1997 года, пост директора ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» занимал с 2010 года. Был депутатом заксобрания Ростовской области пяти созывов.

Кристина Федичкина