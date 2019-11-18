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Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора Тюменской области

Заместителем главы Тюменской области назначен Андрей Пантелеев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. «Господин Пантелеев будет курировать работу департамента потребительского рынка и туризма, а также департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства»,— уточнили в пресс-службе регионального правительства. Ранее деятельность департаментов курировать заместитель главы области Вячеслав Вахрин.

Андрей Пантелеев окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет в 2000 году. С 2010 года работал начальником управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, а позднее директором департамента потребительского рынка и туризма региона.

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