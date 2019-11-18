Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов из Нижнего Новгорода на 2020 год

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на 2020 год. По этим направлениям будут действовать специальные тарифы для некоторых категорий граждан. Поддержку получат перелеты из Нижнего Новгорода по 12 направлениям, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Льготные билеты будут доступны нижегородцам по маршрутам до Екатеринбурга (рейсы компании «ИрАэро» частотой три раза в неделю, софинансирование со стороны Нижегородской области составит 61%), Казани («ЮВТ Аэро», четыре раза в неделю, 30,5%), Краснодара («Азимут», дважды в неделю, 61%), Оренбурга («ИрАэро», один раз в неделю, без софинансирования со стороны Нижегородской области), Новосибирска («Сибирь», дважды в неделю, софинансирование совместно с Новосибирской областью более 60%), Перми («Азимут», дважды в неделю, 30,5%), Ростова-на-Дону («Азимут», трижды в неделю, без софинансирования), Самары («ИрАэро», трижды в неделю, 30,5%), Санкт-Петербурга («ИрАэро», четыре раза в неделю, 31%), Сочи («ИрАэро», дважды в неделю, 61%), Уфы («Ютэйр», дважды в неделю, 30,5%) и Челябинска («ЮВТ Аэро», дважды в неделю, 30,5%).

Льготные билеты на субсидируемые рейсы доступны гражданам в возрасте до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, инвалидам и сопровождающим их (в некоторых случаях), а также членам многодетных семей.

Анастасия Еремина