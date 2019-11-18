Удмуртия завоевала пять наград в области событийного туризма

Представители Удмуртии выиграли пять наград в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, гран-при получил фестиваль сказочных героев на родине Тол Бабая. Это первая высшая профессиональная награда за событие в Удмуртии в истории современного событийного туризма. Тракторному биатлону, проводимому в Воткинском районе, присудили первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма». Второе место заняли новогодние каникулы на родине Петра Чайковского. Кроме того, дипломы за третье место получили гастрономический фестиваль «От Пельняня до Китая» и совместный проект «Табань fest» и «Эктоника». Также специальный приз получил проект «Пряничное настроение» из Сарапула — его организаторам выдали приглашение на участие в деловой программе выставки «Интурмаркет».