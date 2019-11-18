Место для монтажа остановок в Челябинске теперь согласовывает специалист администрации

Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска установило особый контроль над работой подрядчиков, которые занимаются монтажом новых остановочных комплексов на гостевых маршрутах. Специалисты ведомства согласовывают место для установки каждого объекта, сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник управления дорожного строительства города Ринат Кучитаров.

«Выполнение работ по монтажу остановочных комплексов находится на постоянном контроле управления дорожного хозяйства. Подрядным организациям предписано перед началом работ по устройству остановочных комплексов приглашать куратора управления для согласования места установки комплекса»,- доложил Ринат Кучитаров.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», бессистемный монтаж новых остановочных комплексов возмутил исполняющую обязанности мэра Наталью Котову: старые комплексы не демонтировали, новые поставили рядом, в некоторых местах объекты разместили на тротуарах, где-то — прямо на проезжей части. Работу проводило МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта», ее должен был курировать вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников. За недобросовестный контроль господин Алейников был уволен с поста с 14 ноября.