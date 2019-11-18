Мэрия Челябинска исключит фасад дома с закрашенным граффити из списка рекламных мест

Администрация Челябинска планирует исключить фасад дома №164 на улице Труда из списка мест, которые можно арендовать для размещение наружной рекламы. Поводом для решения стал конфликт между граффитистами и рекламной компанией, которая раньше арендовала это место: с разрешения мэрии художники нарисовали на торцевой стене граффити, а рабочие организации закрасили его серой краской. Исполняющая обязанности мэра Наталья Котова осудила поступок коммерческой структуры.

«Это неправильно, не по-человечески. Пусть остается на совести людей, которые дали команду это сделать. Показывает, насколько они с любовью относятся к своему городу», - сказала после аппаратного совещания Наталья Котова.

Госпожа Котова отметила, что мэрия планирует исключить фасад этого дома из перечня мест для размещения рекламы. Это будет сделано, если рекламной компании не удастся в суде оспорить решение администрации о разрыве договора аренды стены. «Судебное заседание на 26 ноября назначено. Рекламная компания, которая раньше занимала это место, хочет обжаловать наше решение о том, что мы не продлили с ними договор на размещение рекламы на этом объекте», - рассказала Наталья Котова. Она подчеркнула, что решение о восстановлении граффити будет принимать товарищество собственников жилья.

Инцидент произошел ночью 15 ноября. На торцевой стене дома №164 по улице Труда (рядом с дворцом спорта «Юность») представители рекламного агентства «Метро» закрасили серой краской граффити, которое художники рисовали по согласованию с мэрией. Рисунок изображал девушку с караваем в одежде гейши.