Депутат отметил несогласованность позиций при сохранении здания Дома офицеров в Энгельсе

Депутат Государственной Думы Николай Панков отметил несогласованность при сохранении гарнизонного дома офицеров в Энгельсе. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Пара слов».

Он отметил, что осенью 2018 года приезжал вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в энгельсский микрорайон Летка. Господин Володин спросил у местных властей, какой объем средств требуется на восстановление Дома офицеров. Александр Стрелюхин, который на тот момент возглавлял район, со слов господина Панкова, назвал сумму в 160 млн руб., однако в каждый следующий приезд председателя Госдумы эта сумма возрастала- до 200 млн, а затем до 300 млн руб. «Спикер, зная о проблеме, сразу сказал: Дом офицеров нужно сохранить. Привлекайте московских архитекторов, готовьте проект, делайте дренаж для защиты фундамента. И сразу нашел и выделил на это средства. Была прекрасная возможность энгельсской власти, элите реализовать такой проект. Беда. Не смогли», - подытожил Николай Панков.

По его словам, вместо того, чтобы сразу выработать единую позицию, подкрепленную расчетами, можно ли спасти здание, власти «и сами в рассуждения ушли, и жителей запутали».

Марина Ковалева