Партии молока и меда из Абхазии признали опасными для человеческой жизни

На границе Абхазии и России в зоне ведомства пропускного пункта «Адлер» за период с 1 по 15 ноября в ручной клади было задержано и возвращено на территорию республики 39,04 кг недоброкачественных и опасных для здоровья человека товаров.

Как сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, не допущено на территорию России было восемь партий молочной продукции общим весом 20,1 кг, три партии меда общим весом 8,38 кг, две партии мяса и мясопродуктов общим весом 4 кг и три партии рыбы и рыбной продукции общим весом 6,56 кг.

Кроме того, при экспортных операциях была возвращена в адрес отправителя партия органических удобрений марки «Гринекс», произведенных из птичьего помета, общим весом 15 тыс. кг. На подконтрольный товар отсутствовало разрешение на вывоз из Российской Федерации, а также ветеринарно-сопроводительные документы.

Дмитрий Михеенко