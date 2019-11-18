В России появились две новых модели Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz вывела на российский рынок две новые модели — универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake и седан Mercedes-AMG CLA 35.

Универсал доступен в единственной версии CLA 200 Shooting Brake со 150-сильным 1,3-литровым бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом». Переднеприводная модель стоит от 2,5 млн руб.

«Заряженное» 4-дверное купе AMG CLA 35 оснащается 306-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Стоимость такой модели — от 3,6 млн руб.

Напомним, премьера Mercedes-Benz CLA Shooting Brake состоялась в марте 2019 года, а Mercedes-AMG CLA 35 был представлен в апреле того же года.