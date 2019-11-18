Челябинская область попала в топ-15 благоприятных регионов для работающих пенсионеров

В числе российских регионов с наиболее благоприятным рынком труда для пенсионеров оказалась Челябинская область, занявшая 13-е место. Рейтинг составлен «РИА Новости» на основе данных об уровне оплаты труда пенсионеров в субъектах РФ, уровне занятости, доле безработицы среди них, простоте поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих и других факторов. Всего было девять показателей, на основе которых рассчитывался индекс региона. Челябинская область получила 56 баллов. Это лучший результат среди регионов Уральского федерального округа: Тюменская область оказалась на 25 месте (50,9 баллов), Свердловская область – 33 (48,4), Курганская – 64 (35,4), Ханты-Мансийский округ – 66 (34,4), Ямало-Ненецкий – 69 (33,4).

Наиболее благоприятными регионами для работающих пенсионеров стали Москва, получившая 79,9 баллов, Санкт-Петербург (77,1), Ленинградская (68,9) и Московская области (64,8). Худшими стали Республика Тыва (19,2), Чечня (22,8), Республика Алтай (25,1).

Анализ производился для категории пожилых людей трудоспособного возраста: Международная организация труда определяет его для мужчин от 60 до 72 лет, женщин – от 55 до 75 лет.