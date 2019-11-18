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Производство молока в Удмуртии за январь-октябрь выросло на 7,4%

За 10 месяцев 2019 года в Удмуртии надоили 633,5 тыс. тонн молока. Это на 7,4% или на 43,9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Лидерами в молочном животноводстве являются Вавожский, Шарканский, Можгинский, Алнашский и Балезинский районы — с начала года в них произвели 50,9 тыс. тонн, 48,3 тыс. тонн, 40,4 тыс. тонн, 39,2 тыс. тонн и 37,6 тыс. тонн молока соответственно.

Кроме того, в Удмуртии на 10,5% или на 55,1 тыс. тонн вырос объем реализации молока. За обозначенный период в молокоперерабатывающие предприятия поставили 576,9 тыс. тонн сырья. Товарность молока выросла на 3% — до 91%. Среднесуточный надой на одну голову составил 17,2 кг, увеличившись на 14,2% или на 2,2 кг. Наибольшую молочную продуктивность зафиксировали в Шарканском районе — надой на одну корову здесь достиг 6,7 тыс. тонн. Закупочная цена на молоко составляет 23,62 руб. за кг, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 0,63 руб.

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