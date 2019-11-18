В казанском аэропорту почтили память жертв авиакатастрофы 2013 года

Траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы 17 ноября 2013 года прошел накануне в казанском аэропорту, сообщает пресс-служба президента Татарстана. В мероприятии приняли участие глава правительства Татарстана Алексей Песошин, глава Минтруда республики Эльмира Зарипова, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ленар Сафин, а также друзья и родственники погибших.

В начале мероприятия зачитали имена всех погибших в результате трагедии. Затем была объявлена минута молчания. После этого участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу с фамилиями погибших.

Напомним, что в результате авиакатастрофы в 2013 году погибли 50 человек, 44 пассажира и шесть членов экипажа. Следствие признало виновными в трагедии командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Однако, в связи со смертью обоих уголовное расследование в отношении них прекращено.

"Ъ-Казань"