18 ноября, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Мэрия Челябинска закупила оборудование для оснащения новых автобусов Wi-Fi

Управление транспорта администрации Челябинска закупило оборудование для оснащения Wi-Fi новых автобусов на газомоторном топливе . После тестовых проверок беспроводная сеть будет доступна для пассажиров, рассказал начальник городского управления транспорта Максим Кичеев.

«По вашему поручению получили 18 симок для Wi-Fi для установки роутеров в автобусах. После изучения трафика будет заключен договор с провайдером»,- сообщил исполняющей обязанности мэра Наталье Котовой господин Кичеев.

Также Максим Кичеев отметил, что закупка автобусов на газомоторном топливе для обновления челябинского парка находится в завершающей стадии. «С 15 числа все 33 единицы автобусов на КПГ компании “ЛиАЗ” выходят на улицы Челябинска. Сейчас ждем оплату по первому контракту по 16-ти “МАЗам”. Думаю, что в ближайшие дни мы рассчитаемся, и в начале следующей недели также увидим их на улицах города. Сегодня осуществляем приемку по последнему контракту, по 17-ти “МАЗам”, они выйдут на улицы города к 1 декабря»,- доложил начальник управления транспорта мэрии.

Напомним, в этом году 65 автобусов на газомоторном топливе планируется закупить для обновления подвижного состава ООО «Общественный городской транспорт» (принадлежит администрации Челябинска). Из областного бюджета на это выделен 761 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Мнение

Помогаем помогать

Профиль пользователя