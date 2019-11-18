Мэрия Челябинска закупила оборудование для оснащения новых автобусов Wi-Fi

Управление транспорта администрации Челябинска закупило оборудование для оснащения Wi-Fi новых автобусов на газомоторном топливе . После тестовых проверок беспроводная сеть будет доступна для пассажиров, рассказал начальник городского управления транспорта Максим Кичеев.

«По вашему поручению получили 18 симок для Wi-Fi для установки роутеров в автобусах. После изучения трафика будет заключен договор с провайдером»,- сообщил исполняющей обязанности мэра Наталье Котовой господин Кичеев.

Также Максим Кичеев отметил, что закупка автобусов на газомоторном топливе для обновления челябинского парка находится в завершающей стадии. «С 15 числа все 33 единицы автобусов на КПГ компании “ЛиАЗ” выходят на улицы Челябинска. Сейчас ждем оплату по первому контракту по 16-ти “МАЗам”. Думаю, что в ближайшие дни мы рассчитаемся, и в начале следующей недели также увидим их на улицах города. Сегодня осуществляем приемку по последнему контракту, по 17-ти “МАЗам”, они выйдут на улицы города к 1 декабря»,- доложил начальник управления транспорта мэрии.

Напомним, в этом году 65 автобусов на газомоторном топливе планируется закупить для обновления подвижного состава ООО «Общественный городской транспорт» (принадлежит администрации Челябинска). Из областного бюджета на это выделен 761 млн руб.