На конкурс по выбору главного архитектора Челябинска не заявился ни один кандидат

На конкурс по отбору кандидатур на включение в кадровый резерв для замещения должности главного архитектора Челябинска пока не подано ни одной заявки. Четыре претендента заявили о своем желании участвовать в процедуре, но пока не принесли документы в конкурсную комиссию. Об этом на аппаратном совещании сообщил замглавы по градостроительству Владимир Шамне.

«В настоящее время комитет работает с рядом кандидатов в части консультаций. На сегодня рассмотрено четыре заявки. Комитет проводит постоянную работу по поиску кандидатов. Официальных заявок пока еще не подано. В настоящее время идет работа с потенциальными кандидатами»,- доложил господин Шамне.

Конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора Челябинска был анонсирован в конце октября. Документы от претендентов принимаются до 27 ноября. Сам конкурс состоится 3 декабря. В пресс-службе администрации сообщили, что действующий главный архитектор города, 60-летний Николай Ющенко, работает и не собирается в отставку. Однако к нему в последнее время возникало много вопросов: волну критики вызвал новый генплан города и покраска дома на площади Революции в розовый цвет.