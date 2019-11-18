Дополнительные полосы движения добавят на двух улицах Анапы

Власти Анапы приняли решение расширить две городские магистрали. Так, вторые полосы движения появятся на отрезке улицы Лермонтова от Владимирской до Ленина, а также на улице Красноармейской – от выезда с улицы Кати Соловьяновой в сторону улицы Северной.

Как сообщили в мэрии курорта, управлению архитектуры поручено также рассмотреть возможность расширения улицы Чехова от Объездной до Краснодарской. В то же время на улице Терской от улицы Ленина до улицы Ивана Голубца будет организовано одностороннее движение.

Планируется на регулярной основе запустить автобус между микрорайонами 3 «А», 3 «Б» и районом ЖК «Радуга» по улице Парковой. Для этого предполагается изменить схему движения автобусов по маршруту № 130 «Анапа – Цибанобалка (через Пятихатки)».

Василий Хитрых