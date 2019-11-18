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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Определен поставщик новых трамваев для МУП «Пермгорэлектротранс»

Администрация Перми определила победителя аукциона на поставку девяти новых трамваев для МУП «Пермгорэлектротранс». Как указано на сайте госзакупок, контракт стоимостью 462,3 млн руб. планируется заключить с ООО «ПК „Транспортные системы“».

Контракт не будет заключен до тех пор, пока Пермское УФАС не рассмотрит жалобу на проведение этого аукциона, поданную АО «Уралтрансмаш». Компания утверждает, что под параметры, указанные в техническом задании, подпадают трамваи только одного производителя на территории Таможенного союза — ООО «ПК „Транспортные системы“».

Администрация Перми объявила электронный аукцион на поставку трамваев в конце октября. Всего требуется поставить один вагон (трехсекционный) двухстороннего движения и восемь вагонов одностороннего движения. Аукцион пройдет 15 ноября. Максимальная цена контракта определена в 462,3 млн руб., из них 108 млн руб. предполагается потратить на трехсекционный вагон, обычные — в пределах 44 млн руб. Все закупаемые трамвайные вагоны низкопольные.

Производственная компания «Транспортные системы» переехала в Санкт-Петербург из Твери, где арендовала площади Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в «Трансмашхолдинг» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева). Всего, по словам представителя ООО «ПК „ТС“», мощность завода позволяет выпускать до 15 вагонов ежемесячно. Сейчас компания арендует площади Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ, также входит в группу «Трансмашхолдинг»).

По данным «СПАРК-Интерфакс», 60% ООО «ПК „ТС“» — у ООО «Холдинг „Транскомпонент“», принадлежащего кипрской Tadorix Consultants Ltd., еще 40% — у Феликса Винокура, экс-директора ТД «Усть-Катавский вагоностроительный завод».

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