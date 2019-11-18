ХК «Сочи» выиграл у рижского «Динамо» со счетом 2:1

Игра хоккейных клубов «Сочи» и рижского «Динамо» прошла в воскресенье, 17 ноября, на стадионе «Арена Рига». Матч закончился в пользу сочинской команды со счетом 2:1.

Как сообщают в пресс-службе клуба, первыми шайбу пропустили «леопарды» в первом периоде, однако они смогли сравнять счет, а после получить лидерство в заключительной трети поединка. Автором гола в ворота «Сочи» стал Увис Балинскис, отправивший шайбу в сетку ворот на шестой минуте матча. В середине третьего периода Юрий Александров сравнял счет, а еще через четыре минуты Мальте Стремвалль отправил шайбу точно в дальний угол «динамовцев» и обеспечил сочнскому клубу преимущество – 1:2.

Следующие игры ХК «Сочи» состоятся на стадионе «Большой». 20 ноября «леопарды» сразятся с «Северсталю», 22 ноября – с «Локомотивом», а 24 ноября – вновь с рижским «Динамо».

Василий Хитрых