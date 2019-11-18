Болельщики «Трактора» потребовали уволить гендиректора клуба

Участники «Сектора А» - движения фанатов хоккейного клуба «Трактор» - написали открытое письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, объявив о бессрочном бойкоте домашних матчей команды и выдвинув ряд требований. Текст обращения опубликован на форуме болельщиков.

Авторы письма требуют, в частности, отставки генерального директора клуба Бориса Видгофа и всей его управленческой команды, проверки схемы комплектования команды игроками «преимущественно от одного агента». Также они хотят, чтобы губернатор, который также является президентом «Трактора», обратил внимание на «бесплатную раздачу огромного числа пригласительных билетов на матчи с целью маскировки недовольства болельщиков». С нового главного тренера Владимира Юрзинова болельщики просят снять задачу выхода команды в плей-офф, поскольку сезон, по их мнению, уже провален.

После 30 сыгранных матчей «Трактор» проиграл 20 и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В начале вчерашней игры с «Автомобилистом», в которой челябинцы потерпели поражение со счетом 2:4, фанаты демонстративно покинули трибуну.