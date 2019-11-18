В ТОСЭР города Ясный появятся новые резиденты

Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности в территориях опережающего социально-экономического развития, созданных в моногородах Оренбургской области, рассмотрела две заявки резидентов ТОСЭР города Ясный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ООО «Мастмастер» собирается наладить производство кровельной гидроизоляционной мастики и асбокартона. В целом на предприятии планируется создание более 80 рабочих мест. ООО «Эксис» с проектом «Создание специализированной организации, предоставляющей услуги в области экспертизы и исследований» рекомендовали доработать бизнес-план с учетом конкретных замечаний.

Статус ТОСЭР имеют два моногорода Оренбуржья: Ясный и Новотроицк.

Андрей Сазонов