В Ростове на этой неделе похолодает до -8 °С

На этой неделе в Ростове значительно похолодает, сообщает Росгидрометцентр. Так, понедельник, 18 ноября станет самым теплым днем недели. Днем воздух прогреется до +9°С, а ночью похолодает до -2°С. Во вторник днем прогнозируют до +5°С, ночью +2 °С. В первые два дня ожидается небольшая облачность и ветер 4-5 м/с. В среду ветер усилится до 8-9 м/с, ожидается резкий перепад температуры с +5°С днем до -6°С ночью. В четверг днем прогнозируют до -1°С, ночью — до -8°С. При этом ветер будет дуть со скоростью 9-10 м/с. В пятницу днем также -1°С, ночью — -6°С, ветер 8-9 м/с.

Дарья Голякова