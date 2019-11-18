«Не место красит человека, а ровно наоборот»

На прошлой неделе глава Минкультуры Владимир Мединский сравнил историю Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки, с фильмом «Джокер» Тодда Филиппса, где герой самоутверждался через насилие. Очередную крылатую фразу чиновника оценил обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Признаюсь честно, после заявления о том, что «если вам нравится Джокер, то почему не нравится Олег Соколов», я Владимиром Мединским практически восхищен. Это, конечно, не первая крылатая фраза из уст министра культуры, но так лихо иллюстрировать логику современной российской государственности получается только у него. Разве что медведевское «денег нет, но вы держитесь» вспоминается, однако, по сравнению со словами Владимира Ростиславовича, то была суровая проза жизни. А тут — поэзия звучной рифмой. Смешение кинематографического образа и реального убийцы. Этакая парадоксальная реконструкция в полном соответствии со взглядами министра да и подходом государственной машины в целом.

Вообще, все эти смысловые игры на грани фантазии и реальности у нас встречаются практически повсеместно. Причем как в карнавально-костюмированном варианте вроде потешного штурма Рейхстага или былых сжиганий чучел Барака Обамы на Масленицу, так и в виде законов. Чем, как не результатом мифологического сознания, можно считать закон о суверенном интернете, принятый в связи с мнимой угрозой отключения рунета от всемирной Сети? А знаменитый мем про базу НАТО, как альтернативу присоединению Крыма к Российской Федерации? Да и в целом бесконечная вакханалия украинских сюжетов на федеральных каналах.

Похоже, что без сравнения мягкого с круглым или реального со сказочным объяснять происходящее в стране, как и многие из принимаемых законов, становится все сложнее. А значит, Владимир Мединский еще долго будет востребован на своем высоком посту. Ведь кто, как не он, умеет хлестко и доходчиво объяснять, что Россия сохранилась и развивается благодаря лишней хромосоме, а те, кто ставит под сомнения «святую легенду» о 28 панфиловцах, — «мрази конченые».

Владимир Мединский, министр культуры РФ Читать далее

Как говорится, не место красит человека, а ровно наоборот. И поэтому под руководством известного в прошлом пиарщика и политтехнолога Министерство культуры вот уже скоро восемь лет как занимается не столько поддержкой искусства или творчества, сколько производством мифа о том, что все у нас всегда было, есть и будет хорошо и правильно. Ибо иначе и быть не может. И с этой задачей он справляется с блеском. Жаль только, что с культурой не ахти. Хотя с помощью реконструкции и эта проблема поправима. Нужно только придумать удобное противопоставление в стиле «Джокера» и Олега Соколова. Например, считать культурными людьми не образованных и интеллигентных, а тех, кто добавил портал культура.рф в интернет-закладки. А если еще заставить всех производителей браузеров включать этот сайт по умолчанию, то впору и название страны менять — на Российскую Культурную Федерацию.