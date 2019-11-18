Музыка, демонстрация и святой Вит

«Бархатная революция» 1989 года в ЧССР началась со студенческой демонстрации 17 ноября и закончилась крахом коммунистического режима к концу года. О том, как в Праге отметили 30-летие этого события,— репортаж обозревателя “Ъ” Алексея Алексеева.

О том, что в Чехии праздник, можно узнать, зайдя в любую чешскую пивную. Там вы увидите рекламу, извещающую о праздничной скидке на пиво для студентов. 1989 гектолитров «Пльзенского праздроя» будет продано по сниженной цене — 37 чешских крон (чуть больше 100 российских рублей) за кружку объемом 0,4 литра.

Праздничных мероприятий по случаю 30-летия свободы в Чехии много и на любой вкус. Выставки (в том числе архивная, на которой представлено досье социалистической службы госбезопасности на диссидента, писателя и будущего президента страны Вацлава Гавела), политические дебаты, семинары, воркшопы, кинопоказы. Много музыки — от попсы на уличных площадках до «бархатного концерта» знаменитой чешской альтистки Йитки Хоспровой. На сайте с программой празднеств все, кто куда-то не успел или не смог попасть, имели возможность посмотреть наиболее интересные мероприятия онлайн.

Центром празднеств стала Прага. 17 ноября отмечают в Чехии с 2000 года как День борьбы за свободу и демократию. Он посвящен двум связанным друг с другом событиям. В 1939 году во время антинацистской демонстрации был убит студент Карлова университета Ян Оплетал. Его похороны и последовавшие за ними студенческие демонстрации привели к закрытию нацистами всех высших учебных заведений Чехии и казни 17 ноября девяти студентов и активистов студенческих организаций. Через 50 лет, 17 ноября 1989 года, студенты Карлова университета организовали демонстрацию в память Яна Оплетала. Санкционированная манифестация в какой-то момент неожиданно приобрела антиправительственный характер. Часть участников отклонилась от запланированного маршрута и направилась в центр города, где была жестоко разогнана полицией. Более 500 человек получили ранения разной степени тяжести. Ходили слухи, что есть убитый. На следующий день студенты Карлова университета объявили забастовку, к которой присоединились другие вузы. В Праге и других городах начались многолюдные демонстрации.

На пражской Вацлаской площади к народу обращались с балкона политики и общественные деятели. Модератором этих народных собраний был известный диссидент священник Вацлав Малы. Демонстрация привела к падению советского режима в стране.

17 ноября 2019 года именно Вацлав Малы уже в сане епископа служил благодарственную мессу в главном храме страны — пражском кафедральном соборе святого Вита, святого Вацлава и святого Войтеха. На входе в собор служители предупреждали туристов, что они смогут попасть в храм позже,— сидячих мест не хватало тем, кто пришел на службу. В этот день здесь собрались представители самых разных возрастов и слоев населения. Хипстера с прической из барбершопа сопровождала дама на звонко цокающих по мраморному полу костела высоких каблуках. Самых политических активных можно было легко опознать по ленточкам цветов национального флага и праздничным значкам с цифрами «1939, 1989». Почти все женщины были в джинсах, это никому не мешало. Очень многие были с детьми, в том числе с младенцами в колясках и еще ползающими и недавно научившимися ходить малышами.

Месса шла на чешском языке, но часто звучали слова, которые в чешском и русском совпадают или очень похожи: свобода, правда, ужасная, Советчина, Господи, помилуй! Службу снимало и транслировало чешское телевидение.

К половине третьего пополудни в районе Альбертов, рядом с Карловым университетом, начали собираться люди.

Было решено реконструировать историческое шествие, пройдя тем же маршрутом, что и в 1989 году, и даже дальше, поскольку на этот раз разгона не будет.

На демонстрацию-реконструкцию собрался народ преимущественно двух категорий — примерно 20-летние и 50-летние. Нынешние студенты и те, кто был студентами в 1989 году.

Удивительно, но факт. Никаких рамок металлоискателей, барьеров вдоль маршрута демонстрации, полицейских грузовиков видно не было. Полиция вообще была малочисленна и малозаметна, занималась в основном регулировкой уличного движения по маршруту движения демонстрантов.

Еще один удивительный факт — рядом с местом сбора и вдоль маршрута продавалось пиво, а местами и вино. Но при этом все участники вели себя тихо и спокойно. По-бархатному. Шли неспешно.

На больших экранах, установленных в нескольких точках маршрута, можно было посмотреть историческую хронику — разгон студенческих демонстраций в 1989 году. Спецназ, автозаки, рвущиеся с поводков немецкие овчарки, водометы.

Примерно двухчасовой пеший маршрут был не прост. То нужно идти в гору, то под гору, то нырять в железнодорожный туннель. На основных промежуточных пунктах, на возвышающихся над толпой платформах разместились люди в белом: клоуны, живые фигуры. Они указывали дорогу, веселили публику и даже работали «белым счетчиком». Пять фигур стояли в ряд с надетыми на них гигантскими перекидными «блокнотами» с цифрами от 0 до 9. Безостановочно листая бумагу, они показывали, сколько демонстрантов прошло мимо них. Число «5000» возникло, когда мимо счетчиков не прошла и половина участников.

Центр города, конечный пункт демонстрантов, никто не перекрывал. Многотысячная толпа рассосалась — по площадям, на которых играет музыка, по барам, где наливают праздничное пиво, и другим местам. Ровно 17:11 по пражскому времени над столицей раздался праздничный колокольный звон. Город замер, снова и снова вспоминая события прошлого.