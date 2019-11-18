На уборку здания Арбитражного суда Татарстана в 2020 году потратят 8 млн рублей

На оказание услуг по уборке и содержанию помещений и прилегающей территории Арбитражного суда Татарстана в 2020 году потратят 8 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, услуги по уборке и содержанию должны будут оказываться с 3 февраля по 31 декабря 2020 года. Победителю тендера предстоит убирать семиэтажное административное здание на улице Ново-Песочная, 40 в Казани и прилегающую к нему территорию. В список работ входят ежедневная комплексная и поддерживающая уборка помещений суда, ежеквартальная генеральная уборка, мойка окон и оконных коробок с внешней и внутренней стороны здания, химчистка ковров, ручная и механизированная уборка территории от снега.

Деньги на эти цели будут выделены из федерального бюджета.

"Ъ-Казань"