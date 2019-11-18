«Мемориал» требует от краевых властей дать оценку своим уголовным делам

Пермский «Мемориал» потребовал от региональных властей высказать оценку деятельности организации и четкую позицию в связи с конфликтом «Мемориала» и правоохранительных органов. Заявление об этом опубликовано на сайте «Мемориала».

«Обращаемся к прокуратуре Пермского края с требованием проверить законность действий правоохранительных органов в отношении общества „Мемориал“ и его руководителя Роберта Латыпова, проверить необходимость участия в подобных действиях сотрудников Управления ФСБ России по Пермскому краю и регионального Центра по противодействию экстремизму, проверить факт ссылок журналистов РЕН-ТВ на якобы имеющийся у них непосредственный доступ к материалам следствия»,— говорится в заявлении.

По мнению представителей «Мемориала», проводимые в отношении сотрудников организации следственные действия неоправданны, обвинения абсурдны, и вся эта грязная кампания затеяна только с одной целью — дискредитировать, а затем и ликвидировать независимую общественную организацию, которая делает все для того, чтобы в России не повторились политические репрессии.

Уголовное дело, в котором фигурирует пермский «Мемориал», было возбуждено 11 августа следователями межрайонного отдела полиции «Кудымкарский» ГУ МВД по Пермскому краю. По версии следствия, неустановленные лица незаконно вырубили в Ошибском лесничестве ели, березы и осины на общую сумму 82 тыс. руб., тем самым причинив лесному фонду РФ ущерб в крупном размере. Полицейские предположили, что это сделали волонтеры пермского «Мемориала». Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, добровольцы регулярно выезжают к местам захоронений жертв политических репрессий, чтобы привести захоронения в порядок. Позже было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. По мнению следователей, иностранные волонтеры, принимавшие участие в экспедиции «Мемориала», не были должным образом поставлены на учет в ФМС.

В середине октября свою оценку действиям волонтеров дало и министерство природных ресурсов Пермского края, оштрафовав пермский «Мемориал» и его руководителя на 200 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно. «Мемориал» оспорил штрафы в суде.

В конце октября сотрудники полиции и УФСБ провели обыск в офисе «Мемориала» и в квартире его руководителя Роберта Латыпова. Пока он имеет процессуальный статус свидетеля.