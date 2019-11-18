Размер декретных и больничного увеличат в Удмуртии в 2020 году

В 2020 году в Удмуртии максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней составит 322 тыс. руб. Сегодня он составляет чуть больше 301 тыс. руб., сообщает региональное отделение ФСС России республике. Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с 26 тыс. руб. до 28 тыс. руб. в месяц. Также увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности — с 2,15 тыс. руб. до 2,3 тыс. руб. за один день пребывания на больничным.

Для расчета декретных берется зарплата за два предыдущих года, но не выше предельной базы, которая в 2018 и 2019 году составляет 815 тыс. руб. и 865 тыс. руб. соответственно. В 2017 году она составляла 755 тыс. руб. Так, максимальный размер пособий по беременности и родам вырастет благодаря увеличению предельной базы за последние годы.