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На границе с Финляндией могут ввести систему электронной очереди

На границе с Финляндией, на международном автомобильном пункте пропуска ( МАПП) Торфяновка в Ленобласти могут ввести систему электронной очереди.

Как сообщает «АБН» со ссылкой на замдиректора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Дмитрия Ваньчкова, на пункт пропуска может стать пилотным пунктом по внедрению суперсервиса «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». Сервис предполагает оформление документов для перевозки грузов через интернет и электронную очередь.

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