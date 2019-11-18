В Новороссийске из-за засухи вода в многоквартирные дома подается по графику

Из-за засушливой погоды в Новороссийске образовался острый дефицит питьевой воды. Как сообщают в мэрии, за последние два месяца полностью отсутствовал приток в Неберджаевское водохранилище и значительно уменьшился дебет Пенайских водоисточников. Местные источники обеспечивают питьевой водой 30% населения города, в основном - прибрежную часть.

Прогнозы осадков для восстановления запаса воды в Неберджаевском водохранилище – пессимистичны. В связи с этим МУП «Водоканал» переходит на пониженный режим подачи ресурса из местных источников, возмещая недостающие объемы от Троицкого группового водопровода.

Как пишет в социальных сетях мэр Новороссийска Игорь Дяченко, фактическая продолжительность подачи воды населению осуществляется утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Жителям, проживающим в домах по улице Холмистой между Ульяновской и Социалистической, осуществляется ежедневный подвоз воды на розлив. Во время подачи воды рекомендуется делать запасы питьевой воды.

Дмитрий Михеенко