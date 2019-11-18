Экс-управделами Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий

Управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) против бывшего управделами Сибирского отделения РАН, информирует официальный представитель ведомства Дмитрий Чечулин. Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в здании управделами СО РАН на улице Терешковой в новосибирском Академгородке.

По версии следствия, в 2014 году управделами в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа. В 2015 году было зарегистрировано право собственности на указанный коттедж за дочерью председателя президиума СО РАН. «В ходе незаконных действий управделами из собственности РФ выбыл объект недвижимости, бюджету причинен ущерба на сумму более 67 млн рублей»,— говорится в сообщении следственного ведомства.

Как сообщают СМИ, фигурантом уголовного дела является 77-летний Эдуард Скубневский. Этот пост он занимал, когда председателем СО РАН был Александр Асеев.

О том, как силовики задержали другого бывшего управленца СО РАН, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Научно обоснованный конвой»

Константин Воронов