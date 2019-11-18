В Краснодарском крае потушили два природных пожара

По состоянию на утро понедельника, 18 ноября, на территории Краснодарского края действует шесть очагов природных пожаров. За минувшие сутки было ликвидировано два возгорания. Леса продолжают гореть в Сочи, а также в Туапсинском и Мостовском районах. Пять очагов на сегодняшний день локализованы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Всего к ликвидации возгораний привлечено 320 человек и 62 единицы техники. С 08:05 субботы, 16 ноября, с вертолета Ми-8 в течение дня было произведено 42 сбросов воды с нарастающим итогом 85 сбросов.

Спасатели напоминают, что в связи с установившейся сухой погодой и увеличением на территории Краснодарского края возгораний сухой растительности, а также в целях предупреждения пожаров на всей территории Краснодарского края введен особый противопожарный режим.

Василий Хитрых