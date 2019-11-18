Татарстан стал восьмым среди регионов с самыми благоприятными условиями работы для пенсионеров

Татарстан занял восьмое место среди российских регионов с самыми благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров. Индекс привлекательности рынка труда для людей пожилого возраста в республике составил 60,1 балла. Исследование опубликовало РИА «Новости».

В ходе составления рейтинга специалисты рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и распределили по нему российские регионы. При этом они использовали для расчетов показатели, характеризующие уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров и ряд других фактов.

Наилучшие условия рынка труда для людей пожилого возраста наблюдаются в Москве, индекс которой составил 79,9 балла. Второе место занял Санкт-Петербург, получивший 77,1 балла. В десятку лидеров помимо Татарстана попали Ленинградская область (68,9 балла), Подмосковье (64,8), Белгородская (61,6), Курская (61), Калужская (60,8) области, Воронежская область (59,5) и Севастополь (58,8). Худшие условия рынка труда для пенсионеров зафиксированы в Туве, Чечне, на Алтае и в Карелии. Индекс привлекательности здесь не превышает 28 баллов.

"Ъ-Казань"