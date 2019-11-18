ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:1 в товарищеском матче, проходившем вчера на стадионе «быков», сообщает пресс-служба клуба. На игру «Ростов» вышел в экспериментальном составе. За команду дебютировал Павел Мамаев, а в заявке оказались сразу шесть игроков молодежного состава.

Команды провели два тайма по 40 минут. «Краснодар» вышел вперед уже на седьмой минуте. Дмитрию Скопинцеву удалось забить красивый гол ударом с линии штрафной в верхний угол. В ходе дальнейшей игры «Ростов» создал несколько опасных моментов, но отыграться клубу не удалось.

Игру посетили более 12 тыс. человек.

Дарья Голякова