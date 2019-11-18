«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента. «Роскосмос» разработал схему комбинированного двигателя, который совмещает возможности воздушно-реактивного и жидкостного ракетного двигателей. В описании к изобретению уточняется, что его можно использовать «для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью».

Новый двигатель предлагается использовать на самолете-разгонщике, который будет запускать в космос ракеты. В «Роскосмосе» заявили, что аналогичные разработки ведутся в США и Великобритании, где хотят создать комбинированный двигатель по программе SABRE. Как утверждают в госкорпорации, у зарубежной разработки, в отличие от российской, сложная схема двигателя.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России планируют начать испытания многоразовой возвращаемой космической ракеты. «Роскосмос» также намерен скоро начать работу над ракетой с возвращаемыми ступенями.

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