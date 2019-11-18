В мэрии Бийска проводятся обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в мэрии Бийска, второго по численности населения города Алтайского края. Как сообщает ИА «Банкфакс», во время утренней планерки силовики задержали нескольких высокопоставленных чиновников горадминистрации.

По данным источников издания, силовики увезли из здания мэрии замглавы города по строительству Дмитрия Маслюка, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину, главного архитектора города Владимира Ружевского, начальника отдела архитектуры и градостроительства Петра Ионенко и начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину. В правоохранительных органах сообщили “Ъ”, что задержанных в связи с обысками в мэрии нет, не уточнив, в рамках какого дела или доследственной проверки были проведены мероприятия.

«Банкфакс» добавляет, что следователи могли заинтересовать нюансы строительства многоквартирных домов на улице Спекова в Бийске (№ 8, 8/1 и 8/2). Сразу после их сдачи жильцы начали жаловаться на серьезные дефекты.

Илья Николаев