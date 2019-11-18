Вице-губернатор Красноярского края ушел в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс уволил своего заместителя Андрея Недосекова, сообщается на сайте краевого правительства. В документе отмечается, что 59-летний господин Недосеков ушел в отставку по собственному желанию. На своем посту он проработал чуть больше года. Господин Недосеков координировал деятельность органов исполнительной власти по вопросам взаимодействия с федеральными органами государственной власти.

В 2018 году чиновник задекларировал самый высокий доход среди заместителей губернатора и министров в Красноярском крае. Он составил более 21,6 млн руб. В собственности чиновника находятся три земельных участка и два автомобиля — Acura ZDX и Toyota Land Cruiser.

С 2007 по 2012 годы Андрей Недосеков работал заместителем министра транспорта России, директором департамента промышленности и инфраструктуры в федеральном правительстве. С 2012 по 2013 год был исполняющим обязанности руководителя аппарата президента ОАО НК «Роснефть». С 2015 по 2017 год — генеральный директор АО «ГЛОНАСС» в Москве, с 2017 по 2018 год — статс-секретарь, заместитель генерального директора ПАО «Россети». С октября 2018 года — заместитель губернатора Красноярского края.

Юлия Сасевич