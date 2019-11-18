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Принято решение не достраивать проблемный ЖК «Солнечный город»

Дольщики пензенского ЖК «Солнечный город» получат денежные компенсации. Соответствующее решение принял наблюдательный совет фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, уточняет областное правительство.

Застройщик взял на себя обязательства построить пятиэтажный восьмисекционный дом в селе Богословка, однако не выполнил их. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились – сначала на конец 2018 года, затем на второй квартал 2020 года. В конце прошлого года ООО «Солнечный город» было признано банкротом.

Иван Сергеев


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