Принято решение не достраивать проблемный ЖК «Солнечный город»

Дольщики пензенского ЖК «Солнечный город» получат денежные компенсации. Соответствующее решение принял наблюдательный совет фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, уточняет областное правительство.

Застройщик взял на себя обязательства построить пятиэтажный восьмисекционный дом в селе Богословка, однако не выполнил их. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились – сначала на конец 2018 года, затем на второй квартал 2020 года. В конце прошлого года ООО «Солнечный город» было признано банкротом.

Иван Сергеев