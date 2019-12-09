Премьера

Время, вперед! Время, назад!

На сцене театра «Ленком» 10 декабря состоится премьерный показ последнего спектакля Марка Захарова «Капкан». В этой постановке проза Владимира Сорокина соединилась с документальными источниками и сценарными разработками самого Марка Захарова, так и не успевшего завершить работу над спектаклем. Историю о путешественниках во времени, которые попадают то на итальянское побережье, то в 30-е годы прошлого века, а из них прямиком в двухтысячные, на сцену вывела дочь художественного руководителя Ленкома. «Я взяла на себя такую смелость. Но ни в коем случае это не мой спектакль. Я бы хотела, чтобы это был именно захаровский спектакль»,— подчеркнула Александра Захарова.

Звук

Поймать трель

Юрий Ревич играет на скрипке Страдивари 1709 года Фото: Пресс-служба Юрия Ревича

В ГМИИ им. Пушкина 12 декабря в рамках фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» выступит 28-летний скрипач Юрий Ревич. Это его первое выступление в России после пятилетних гастролей в Европе. Воспитанник ЦМШ, ученик Виктора Пикайзена, выпускник Венской консерватории уже завоевал мировую известность. Он обладатель главной международной премии Германии в области классической музыки ECHO Klassik и премии «Молодой исполнитель года» от Центра Бетховена в Вене. Играет на скрипке Страдивари 1709 года. В концерте также примет участие знаменитый контратенор, эксперт в исполнении музыки XVIII века Макс Эмануэль Ценчич (Австрия). Прозвучат сочинения Георга Генделя, Николы Порпоры, Франческо Верачини, Франческо Джеминиани. Гвоздь программы — сумасшедшая по технике соната Джузеппе Тартини «Дьявольская трель».

Голос

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Когда я начинал, в Эрмитаже не было даже миллиона посетителей, из которых половину составляли иностранцы. Сегодня 4 млн с гаком, и большинство — наши соотечественники».

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который на этой неделе отмечает юбилей

Смотр

Книжная лаборатория

Non / fiction представляет книги более чем 300 издательств Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Закрытие Международной ярмарки интеллектуальной литературы non / fiction №21 состоится в комплексе «Гостиный двор» 9 декабря. В этом году представляют свои книги более 300 издательств из 29 стран. В последний день «Лаборатории non / fiction. В ожидании стартапов» впервые будут показаны работы дизайнеров и иллюстраторов, которые только начинают свою карьеру. Также под занавес ярмарки будут работать все ее основные тематические разделы, в том числе новый раздел «Комиксы» и постоянные «Антикварная книга и букинистика» и ярмарка старинных пластинок и винтажной аппаратуры Vinyl Club.

Раритеты

Рельефы Ассирии

Фрагмент настенного рельефа с головой божества. IX век до н. э. Фото: The British Museum, 2019

Выставка «Я воздвиг там мой царский дворец…» откроется в Манеже Малого Эрмитажа 10 декабря. Подготовленная совместно с Британским музеем, она представит каменные рельефы IX–VII веков до н. э. со стен дворцов ассирийских правителей. Это единственные памятники, благодаря которым искусство этой цивилизации дошло до наших дней. Сложенные из глиняных кирпичей стены рухнули вскоре после падения Ассирии, от них уцелели одни каменные рельефы, которые покрывали стены на высоту двух-трех метров. Из Лондона в Петербург впервые привезены рельефы всех значительных дворцов ассирийских царей, в том числе Ашшурнацирапала II и Ашшурбанипала.

Вещь

Фото: Предоставлено Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства

Музыкальный автомат «Птичка» (Франция, ок. 1875) можно увидеть на выставке «Магия кукол: из коллекции музея "Собрание"» в Музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Анонсы

09.12

В Историческом музее открыта выставка «За службу и храбрость. 250 лет ордену Св. Георгия», приуроченная к юбилею самой почетной военной награды Российской империи.

10.12

В музейно-выставочном центре «Росфото» на выставке «Петербург в фотографии XIX века» собраны работы первых фотографов Северной столицы — Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша и Карла Буллы.

11.12

В Концертном зале им. П.И. Чайковского в рамках фестиваля искусств «Русская зима» Пьер-Лоран Эмар (фортепиано) исполнит произведения Бетховена, Шёнберга и Берга.

13.12

Фото: Green Ray Films, Memento Films

В широкий прокат выходит китайско-французский фильм «Озеро диких гусей», номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

14.12

В Музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева на выставке «Другое измерение. Смерть и загробная жизнь в христианском искусстве» собрано около 100 русских икон, западноевропейских гравюр и рукописных книг.

15.12

На сцене МХТ им. А.П. Чехова состоится премьерный показ спектакля «Сахарный немец» по роману Сергея Клычкова.