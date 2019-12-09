Эндокринология

Ожирение мозга

Лишний вес у подростков оказывает разрушительное воздействие на некоторые структуры мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) в ходе исследования подростков, проходивших курс лечения от ожирения. Оказалось, что ожирение запускает внутри мозга воспалительные процессы, которые ослабляют барьер между ним и кровеносной системой. В итоге в результате воспаления нарушалась работа в структурах мозга, отвечающих за самоконтроль, эмоции и аппетит. Признаки воспаления были также обнаружены и в крови добровольцев — а именно нарушения концентрации гормона лептина, который регулирует уровень энергии и запасы жира, и инсулина, регулирующего сахар. «Нам предстоит выяснить, насколько обратимы эти изменения»,— говорит автор исследования Памела Бертолаззи.

Эпидемиология

Пленкой по бактериям

Бактерицидное покрытие для гаджетов разработали в Санкт-Петербургском госуниверситете телекоммуникаций им. М. Бонч-Бруевича. Инфекционисты давно считают смартфоны и другие мобильные устройства скопищем микроорганизмов. Учитывая, что большинство людей не расстаются с ними ни в туалете, ни за столом, вопрос гигиены стоит остро. Для его решения российские химики разработали специальную пленку на основе оксидов цинка и олова, которая полностью покрывает телефон. Органические добавки делают ее сверхпрочной и прозрачной. Очищение от бактерий и загрязнений запускают химические процессы: под воздействием света выделяется химически активный кислород, он и разлагает органические соединения. По словам исследователей, разработка перспективна и для медицинских целей, скажем, для доставки химически активного кислорода к раковым клеткам.

Неврология

Оптимизм против деменции

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Счастливые люди реже страдают деменцией, заявляют ученые из Токийского столичного медицинского института (Япония). А точкой отсчета является возраст 50 лет, именно в этот период происходят изменения, которые оказывают влияние на дальнейшие когнитивные возможности. Ученые проанализировали состояние здоровья более 700 женщин, родившихся в Великобритании. Опрос в 50 лет был сконцентрирован на вопросах психологического здоровья, а спустя 20 лет дополнен еще и когнитивным тестированием, которое обычно используется для выявления деменции.

Результаты тестов свидетельствуют: у женщин с позитивным настроем тесты на память, мышление, скорость реакции и т.д. оказались намного лучше, чем у пессимисток.

Стрессы повреждают некоторые зоны мозга, а предотвратить это помогает радостный взгляд на мир, считают ученые.

Физиология

Беременность станет короче

Глобальное потепление может сократить срок беременности, считают ученые из Университета Калифорнии (США). По их мнению, жаркая погода повышает уровень гормонов, которые и запускают роды. К такому выводу они пришли, проанализировав данные по рождаемости и погоде в США. В дни, когда температура была выше 32 градусов Цельсия, рождаемость повышалась на 5 процентов, при этом роды начинались раньше на 1–2 недели. Исследователи изучали период с 1969 по 1988 год, с тех пор климат претерпел изменения, и сегодня последствия могут быть еще серьезнее. «Конечно, нужно учитывать и возможные социальные причины, например когда из-за жары женщине делают кесарево сечение чуть раньше положенного срока,— комментирует профессор акушерства Эндрю Шеннан.— Но температура воздуха действительно влияет на функции организма, в том числе и на родовую деятельность».

Опрос

Эталонная еда

Примерно каждый второй россиянин считает свое питание правильным. То есть на их столе регулярно появляются и свежие овощи с фруктами, и мясо, и молочные продукты. Чаще об этом говорят люди старшего возраста (45 лет и старше), молодежь более критично относится к своим пищевым привычкам.

А что именно респонденты понимают под правильным питанием? Вот варианты ответов (можно было дать несколько):

Урология

Мужской тест

Простой анализ, позволяющий обнаружить рак предстательной железы на ранней стадии, разработали ученые из Университета Восточной Англии. Тест выявляет в моче экспрессию определенных генов, которые и являются биомаркерами этого заболевания. Что особенно важно, анализ можно сделать в домашних условиях. Сейчас для выявления рака предстательной железы проводятся достаточно неприятные процедуры — трансректальное ультразвуковое исследование, МРТ или биопсия. Тестирование на добровольцах нового метода показало, что его результаты даже более точные, чем при ректальном исследовании. «Сейчас опухоль диагностируют обычно на поздних стадиях, когда процесс принял агрессивные формы. Наш тест позволит не только вовремя выявить, но и контролировать прогрессирование заболевания»,— говорит автор исследования Джереми Кларк.

Кардиология

Путь к сердцу

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Неожиданный метод лечения сердечно-сосудистых заболеваний придумали ученые из Женского университета Ихва в Сеуле (Корея). Результаты их исследования показывают: плохая гигиена рта приводит к появлению воспалений в крови, а это, в свою очередь,— к кардиологическим проблемам. В исследовании принимали участие более 160 тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет, у которых в анамнезе не было частых сердечных недугов — мерцательной аритмии или сердечной недостаточности. Проанализировав результаты 10 лет наблюдений, ученые обнаружили, что чистка зубов трижды в день снижала на 10% риск мерцательной аритмии и на 12% — сердечной недостаточности. «Возможно, дело в том, что регулярная чистка зубов уменьшает количество бактерий в «карманах» между зубами и деснами, тем самым предотвращая их перемещение в кровоток»,— объясняет автор исследования Тае-Джин Сонг.