Александр Устинов, глава городского округа Краснотурьинск (Свердловская область)

Здесь был герб

Жители маленького уральского города Краснотурьинска отличаются активной гражданской позицией. На площадке паблика «ВКонтакте» «Краснотурьинск LIVE» они рассказывали о городских проблемах, выкладывали фотографии и видео нечищеных дорог, стихийных свалок… в общем, всего того, чем должна заниматься городская администрация. Посты в паблике неплохо работали — люди начинали жаловаться в мэрию. Администрация, в свою очередь, держала оборону.

«Так, на просьбу расчистить от снега улицу Фрунзе в местной администрации отвечают, и ситуация не меняется, даже несмотря на многочисленные ДТП»,— пишут авторы паблика. Но гражданам удалось достучаться до власти! В конце ноября «Краснотурьинск LIVE» опубликовал историю о торжественном открытии стадиона у школы № 24. В церемонии должен был участвовать депутат Госдумы Антон Шипулин, но он опоздал, и школьникам пришлось сорок минут ждать его на морозе с лыжами в руках. Об этом написали все федеральные СМИ. А телеведущий Иван Ургант даже пошутил в эфире, что школьников просто вывели пораньше, чтобы успеть выложить третьеклассниками фразу «Да здравствует Госдума».

И вот тут мэрия города отреагировала! Она потребовала от администрации «ВКонтакте» заблокировать паблик «Краснотурьинск LIVE». И дело тут совсем не в желании уничтожить ресурс, где жители могут публично жаловаться на бездействие властей, а в защите госсимволов. Оказывается, в Краснотурьинске негосударственные организации могут использовать символику округа только на договорной основе. А на аватаре паблика был герб! Значит, власти города все-таки могут действовать быстро, когда хотят. Сейчас герб удалили. Вместо него появилась надпись: «Здесь был герб Краснотурьинска. Мэрия потребовала его удалить».

Наталия Нехлебова