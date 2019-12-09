Аптечка для оленей

С доставкой до стойбища

Аптечку для оленей разработал предприниматель из Салехарда Петр Худи. В ней есть все необходимое для рогатых животных: от антибиотиков до хирургических инструментов из нержавеющего металла.

Петр рассказал «Огоньку» о своем проекте: «Вообще я занимаюсь товарами для оленеводов. Езжу к ним часто, общаюсь. На протяжении нескольких лет слышу, что не хватает ветеринарных препаратов. У каждого оленевода свои знания и представления о том, как нужно лечить разные болезни. Я их опросил, посоветовался с ветеринарами, отправил фармацевтическим компаниям перечень препаратов».

Аптечка рассчитана на стадо из 300 голов. Оленевод, впрочем, может докупить необходимое количество лекарств или доукомплектовать аптечку, если какой-то препарат закончился. Главное, что все образцы собраны в одном месте, в специальной сумке-термосе. Цена такого набора — 16 тысяч рублей. Петр подчеркивает, что в стоимость входит доставка аптечки до стойбища.

Комплект для оказания помощи северным оленям уже заинтересовал нескольких частников. К предпринимателю также обратился совхоз из Якутии и заказал первые десять аптечек. Сейчас Петр ищет спонсоров для своего проекта. Он планирует продавать аптечки как в розницу, так и оптом: муниципальным образованиям и хозяйствующим субъектам. «Здоровый олень — здоровое общество»,— говорит предприниматель.

Валерия Ошеева