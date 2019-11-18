Представители военно-промышленной комиссии обсудили с руководством «Мотовилихи» выполнение ГОЗ

В конце прошлой недели группу предприятий «Мотовилихинские заводы» (входит в периметр госкорпорации «Ростех») посетила делегация во главе с членом коллегии военно-промышленной комиссии РФ Михаилом Осыко. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказали на предприятии.

В рамках визита был проведен ряд рабочих совещаний на тему перспективных опытно-конструкторских работ и выполнения гособоронзаказа. В обсуждении приняли участие представители Минобороны России и ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса. Члены делегации осмотрели также производственные цеха предприятий группы. В гражданском дивизионе они ознакомились с технологическим процессом выплавки стали, работой ковочного комплекса Danieli. После посещения металлургического производства члены делегации оценили ход выполнения заданий гособоронзаказа в цехах, занятых в производстве артиллерийских систем и РСЗО.

«Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». «МЗ» производят также самоходные и буксируемые артустановки и другие артиллерийские системы. В марте 2018 года в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введено конкурсное производство. Чистый убыток по итогам 2018 года — 3,3 млрд руб., выручка — 4,2 млрд руб. По данным ГК «Ростех», корпорация через дочернюю структуру, ООО «РТ-Капитал», реализует комплексную антикризисную программу в отношении группы предприятий «Мотовилихинские заводы», которая предполагает сохранение и развитие основных производственных компетенций предприятия на существующих площадях.